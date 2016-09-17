Tatil bitti çöpü kaldı

Muğla'nın Marmaris İlçesi, bayram tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. Tatilini Marmaris kent merkezi başta olmak üzere Bozburun, Orhaniye, Söğüt, Selimiye gibi turistlik mahallelerdeki koylarda geçiren bazı kişilerin geride bıraktığı çöpler gözlerden kaçmadı. Günü birlik tekne turlarıyla cennet koylarda denize giren, mesire ve piknik alanlarını kullanan kişilerin ardından bıraktığı çöp dağları bölge halkını isyan ettirdi.
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