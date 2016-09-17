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  2. Kayıp turistler bulundu

bitti ü kaldı

Tatil bitti çöpü kaldı
Muğla'nın İlçesi, bayram ini fırsat bilenlerin akınına uğradı. Tatilini Marmaris kent merkezi başta olmak üzere Bozburun, Orhaniye, Söğüt, Selimiye gibi turistlik mahallelerdeki koylarda geçiren bazı kişilerin geride bıraktığı ler gözlerden kaçmadı. Günü birlik tekne turlarıyla cennet koylarda denize giren, mesire ve piknik alanlarını kullanan kişilerin ardından bıraktığı çöp dağları bölge halkını isyan ettirdi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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