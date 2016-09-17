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karıştı

İstiklal Caddesi’nde iki grup arasında ‘yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan silahlı da 3 kişi yaralandı. Saldırgan sivil polisler tarafından yakalandı

Taksim karıştı
Eğlencenin merkezi olan 'de gençlerin sı kanlı bitti. Dün caddede yürüyen iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Alkollü oldukları öğrenilen şahıslar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Biri silahını çekerek kendisini darp eden karşı gruba kurşun yağdırdı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerinde kanlar içinde yatan yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı bildirildi. Kavganın yaşandığı bölgede görevli sivil polisler olay yerinde çalışma başlattı. Havaya ateş açarak çevredeki kalabalığı dağıtan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi silahıyla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayın ardından İstiklal Caddesi bir süreliğine güvenlik şeridiyle kapatıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

SONER KOÇER
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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