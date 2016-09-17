Taksim karıştı

Eğlencenin merkezi olan Taksim'de gençlerin kavgası kanlı bitti. Dün caddede yürüyen iki grup arasında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışmaçıktı. Alkollü oldukları öğrenilen şahıslararasındaki tartışma kısa sürede kavgayadönüştü. Biri silahını çekerek kendisini darp eden karşı gruba kurşun yağdırdı. Açılan ateşte 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Cadde üzerinde kanlar içinde yatan yaralılarsağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı bildirildi. Kavganın yaşandığı bölgede görevli sivil polisler olay yerinde çalışma başlattı. Havaya ateş açarak çevredeki kalabalığı dağıtan ekipler, saldırıyıgerçekleştiren şüpheliyi silahıyla birlikteyakaladı. Gözaltına alınan saldırgan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayın ardından İstiklal Caddesi bir süreliğine güvenlik şeridiyle kapatıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
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