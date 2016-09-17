  1. ABD:2 Almanya:1
  2. Bu mutluluk kısa sürdü

Taksi çilesi

Kurban Bayramı tatiline çıkanlar dönüşe geçti. Karayolunda yaşanan yoğunluğun yanı sıra havalimanı çıkışında da trafik oluştu. Tatili Ege ve Akdeniz bölgelerinde ve ya memleketlerinde geçirdikten sonra İstanbul'a uçakla dönenler, havalimanından ayrılmak için bile uzun kuyrukları atlatmak zorunda kaldı. Karayoluyla gelenler de saatlerce süren yoğun trafik oluşturdu.
  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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