Sosyal kayıp

İtalya'da 'Tiziana' olarak bilinen 31 yaşındaki kadının cinsel ilişki sırasında çekilen görüntülerini eski erkek arkadaşı ve diğer üç erkeğe yolladı. Erkekler görüntüleri internette paylaştı. Bir milyondan fazla kişi görüntüleri izlerken, kadın şaka ve tacizlere maruz kaldı. Bunun üzerine Tiziana işini bıraktı, taşındı ve adını değiştirme başvurusu yaptı. Ancak görüntülerden kurtulamadı. Bu duruma daha fazla dayanamayan genç kadın evinde intihar etti. Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasından bir buçuk yıl sonra savcılar, Tiziana'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.