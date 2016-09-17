Şehitlere Kürtçe ağıt

Terör örgütü PKK, kalleşliğe doymadı. Kundaktaki bebeğe bile acımadı. Güvenlik güçleri ise canilere göz açtırmadı. PKK'lılar son operasyonlarla en ağır darbeleri aldı. Ancak hainlerin kalleşliği sonlanmadı. Ağrı'dan gelen haber, yüreğimiziyaktı. Bir grup PKK'lı, Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek Dağı eteklerinde bulunan korucu noktalarına ateş açtı. Korucular saldırıya karşılık verince çatışma çıktı. Çetenli Karakolu'ndan teröristlerin bulunduğu noktalara top atışı yapıldı. Kalleş saldırıda 7 korucu ve2 asker şehit olurken, 3 asker ve 2 vatandaş yaralandı. Yardım için olay yerine giden bir emekli köy korucusunun aracına da teröristler tarafından el yapımı bomba atıldı. Emekli korucu, kalleş saldırı sonucu şehadete ulaştı. Şehitlerin cenazeleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şehit korucu yakınlarının Kütçe feryatları yürekleri dağladı.
ÇATAK'TAN DA ACI HABER
Şehitlerden Jandarma Er AhmetTezcan ve Uzman Çavuş Adem Akatay için Erzurum'da tören yapıldı. BaşbakanYıldırım'ın da katıldığı törenin ardından şehit Tezcan'ın naaşı, memleketi Manisa'ya şehit Akatay'ın cenazesi de Tokat'a uğurlandı. Van Çatak'tan da kara haber geldi. Yol kesen teröristler minibüsünü durdurdukları geçici köy korucusu Ali Ogün'ü şehit etti. Hainlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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