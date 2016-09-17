  1. Budak’ın katilleri böyle öldürüld
  2. Erdoğan'ın acı günü

lere Kürtçe ağıt

’da PKK’lı teröristler, noktalarına uzun namlulu silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada sayısı 10’a ulaştı. Kürtçe ağıtlar, yürekleri yaktı...

Şehitlere Kürtçe ağıt
Terör örgütü PKK, kalleşliğe doymadı. Kundaktaki bebeğe bile acımadı. Güvenlik güçleri ise canilere göz açtırmadı. PKK'lılar son operasyonlarla en ağır darbeleri aldı. Ancak hainlerin kalleşliği sonlanmadı. Ağrı'dan gelen haber, yüreğimizi yaktı. Bir grup PKK'lı, İlçesi'ndeki Tendürek Dağı eteklerinde bulunan noktalarına ateş açtı. Korucular saldırıya karşılık verince çatışma çıktı. Çetenli Karakolu'ndan teröristlerin bulunduğu noktalara top atışı yapıldı. Kalleş saldırıda 7 korucu ve 2 asker şehit olurken, 3 ve 2 vatandaş yaralandı. Yardım için olay yerine giden bir emekli köy korucusunun aracına da teröristler tarafından el yapımı bomba atıldı. Emekli korucu, kalleş saldırı sonucu şehadete ulaştı. lerin leri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şehit korucu yakınlarının Kütçe feryatları yürekleri dağladı.

ÇATAK'TAN DA ACI HABER
Şehitlerden Jandarma Er Ahmet Tezcan ve Uzman Çavuş Adem Akatay için Erzurum'da tören yapıldı. Başbakan Yıldırım'ın da katıldığı törenin ardından şehit Tezcan'ın naaşı, memleketi Manisa'ya şehit Akatay'ın cenazesi de Tokat'a uğurlandı. Van Çatak'tan da kara haber geldi. Yol kesen teröristler minibüsünü durdurdukları geçici köy korucusu Ali Ogün'ü şehit etti. Hainlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Etiketler: , , , , ,
  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar