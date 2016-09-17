Bursa'da Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Yiğit, bir süre önce FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınıp, tutuklandı. Savcı Yiğit kaldığı H Tipi Cezaevi tuvaletinde kendini iple astı. Yiğit'in cansız bedeni dün sabah koğuş arkadaşları tarafından bulundu. Çamaşır ipi ile yaşamına son veren Yiğit'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlandı. Geçen yıl İstanbul'dan Bursa'ya tayin olan Yiğit, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapıyordu. Darbe girişiminin ardından20 Temmuz'da tutuklanan savcının evli ve2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.