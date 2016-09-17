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etti

Bursa'da Cumhuriyet , bir süre önce /PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınıp, tutuklandı. Savcı Yiğit kaldığı H Tipi Cezaevi tuvaletinde kendini iple astı. Yiğit'in cansız bedeni dün sabah koğuş arkadaşları tarafından bulundu. Çamaşır ipi ile yaşamına son veren Yiğit'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlandı. Geçen yıl İstanbul'dan Bursa'ya tayin olan Yiğit, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapıyordu. Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da tutuklanan savcının evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

TUNA ÇAM
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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