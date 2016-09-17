Muhsin Yazıcıoğlu ölümü ile ilgili isim verildi

Yıl 2009… Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu yanındaki beş kişi ile birlikte Kahramanmaraş mitinginden dönüyordu. Yazıcıoğlu ve yanındakilerhelikoptere bindi, Yozgat mitingi için yola çıktı. Ancak kısa süre sonra helikopter bilinmeyen bir sebeple düştü. Yazıcıoğlu ve 5 kişi hayatını kaybetti. Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının ölümünün üzerinden tam 7 yıl geçti ama o helikopter kazasının üzerindeki sır perdesi aralanamadı.

FETÖ'NÜN EGE SORUMLUSU İSİM VERDİ

15 Temmuz darbe girişimi ve buna bağlı soruşturmalarda alınan ifadeler kazanın faili olarak Fetullahçı Terör Örgütü'nü işaret ediyor. FETÖ'nün 'eski ege askeri sorumlusu' Hüseyin Uğur Sarıçiçek, Yazıcıoğlu'nun ölümünden FETÖ'nün Afrika imamı Necdet İçel'i sorumlu tuttu.

GÜLEN'E MESİH DİYEN ADAM PLANLAYICI MI?

Bu iddia üzerine, Yazıcıoğlu ailesinin avukatları harekete geçti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunan avukatlar Sarıçiçek'in tanık olarak dinlenmesini talep etti. İddialara göre, FETÖ'nün 'eski ege askeri sorumlusu' Hüseyin Uğur Sarıçiçek, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'ya 200'e yakın doküman ile Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin bilgi verdi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatları şimdi Savcı Bato'ya verilen bu belgelerin Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili olup olmadığını araştıracak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan "FETÖ çatı iddianame'' de Yazıcıoğlu cinayetini planladığı iddia edilen Necdet İçel'in Fetullah Gülen'i mesih olarak kabul ettiği belirtiliyor.