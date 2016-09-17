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Milli komedi

Katıldığı turnuvalarda ilk turda elenerek ün yapan Özbek asıllı Türk çi , sosyal medyanın gündemine oturdu. Birbirinden komik tweet ve capsler gülmekten kırdı geçirdi. Sporcu da açıklama yapıp, “Ben de yorumlara çok gülüyorum” dedi

Milli komedi
Özbek asıllı Türk çi Marsel İlhan, katıldığı turnuvalarda istenilen ve beklenilen performansı gösteremedi. Hep ilk turda turnuvalara veda etti. Milli sporcunun bu durumu sporseverlerin ve sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Her seferinde birbirinden komik yorumlar ve capsler ortalığa saçıldı. Oyuncu da kendiyle alakalı komik tweetler atmaktan kaçınmadı. Milli sporcu, Türkiye'de düzenlenen tenis organizasyonu Amerikan Express İstanbul Challenger'da Belçikalı rakibi Yannick Mertens'i yenip adını çeyrek finale yazdırdı. Herkesi şoke etti. Bu durum sonrası sosyal medya yine patladı. Kendisi de açıklama yapıp şunları söyledi: "Sosyal medyadaki eleştiriler beni etkilemiyor. Çoğunu okuyup, gülüyorum. Eleştiri illa ki olacak, önemli olan bunların yapılış niyeti. Kazandığım zaman da eleştiriler oluyor. Sporda kazanmak da var kaybetmek de." Milli komedi Milli sporcu sporseverlere bir çağrıda bulunarak "Bence her konuda daha fazla birlik olmamız gerekiyor. Ancak birlik olursak ve arkamızda desteği hissedersek başarılı olabiliriz" diye konuştu. Katıldığı turnuvalarda ilk turda elenerek ün yapan Özbek asıllı Türk tenisçi , sosyal medyanın gündemine oturdu. Birbirinden komik tweet ve capsler gülmekten kırdı geçirdi. Sporcu da açıklama yapıp, "Ben de yorumlara çok gülüyorum" dedi Marsel İlhan kendisine yapılan capsler sonrası, "Bir Türk sporcu olarak yurt dışında zaten 1-0 geride başlıyorsunuz, halkımız yanımızda olmalı ki moral bulalım. Sonuçta Türk bayrağını temsil ediyoruz, buna saygı gösterilmeli" dedi.

Milli sporcu sporseverlere bir çağrıda bulunarak "Bence her konuda daha fazla birlik olmamız gerekiyor. Ancak birlik olursak ve arkamızda desteği hissedersek başarılı olabiliriz" diye konuştu.

Sporcu Twitter hesabından yaptığı "yi özlemişim be. Çeyrek final falan bize göre değilmiş arkadaşlar" yorumu paylaşım rekoru kordu. Binlerce kişi şu komik yorumları yaptı:
Çok geç elendin reyiz korktuk final falan yaparsın diye.
Bozardı seni oralar reis en güzelini yaptın.
Çok güzel eleniyorsun be ağabey. En büyük hayranınım.
Hoş geldin aramıza tekrar elenmelerin kralı.
Bir kere alıştı mı insan bırakamıyor.
Biz seni böyle sevdik ya Marsel.
Üzülme ağabey başka zaman finale çıkarsın artık.
Üzülme reyis bir dahakine ilk turda elenirsin.
Zirveye ulaştın bırak artık tenisi sahil kasabasına yerleş.
Tüm Türkiye şoktayız ilk turda körle ikinci turda topalla oynadın herhalde.
Üst üste 2 galibiyetle herkesi sokağa döken Marsel İlhan, şampiyonluk şarkılarının söylenmeye başladığı dönemde hepimizi üzdü.
Marsel İlhan rakip tanımadığım doğrudur demiş. Bu kimdi falan diye düşünürken yeniliyor.
Marsel İlhan bile çeyrek finale çıkmış, ne bu ümitsizlik ey KPSS'ye hazırlanan iktisatçı.
Tenis oynama demiyorum.
Hobi olarak yine oyna.
Güzel kardeşim git başka sporla uğraş... Zorlama belli ki olmuyor. Kaybedenler Kulübü'nde başrol oynar. Şaşırtmadın bizi reyiz! Dejavu oldum zannediyordum.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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