  1. “Büyük bir mücadele sürüyor”

'te 'nün hazinesi aranıyor

’nün kasası olduğu iddia edilen Koza-İpek Grubu’nun kayyum atanan ’teki "Angel’s Peninsula" adlı otelinin arazisinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) ekip ve ekipmanlarının da yardımıyla arama yapılıyor.

Marmariste FETÖnün hazinesi aranıyor
Kayyum atandıktan sonra ismi "Angel's " olarak değiştirilen otelin denize uzanan burun kısmında yapılan arama çalışmaları nedeniyle bölgeye giriş yasaklandı. Yasak nedeniyle denize konulan şamandıralarla da teknelerin bölgeye yanaşmalarının engellendiği öğrenildi. Aramalar sebebiyle Ankara'dan gönderilen askeri bir ekibin de güvenliği sağladığı bildirildi.

18 TON ALTIN
Geçtiğimiz temmuz ayının başında otelde 18 ton saklandığı iddiaları üzerine başlatılan aramalarda, Türk mühendislerince geliştirilen özel bir cihazla toprağın altında metal bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi. Aramalara Kurban Bayramı dolayısıyla ara veren ekibin çalışmalarına önümüzdeki pazartesi günü tekrar başlayacakları belirtildi.

Angel's Marmaris'in bulunduğu Turgut Mahallesi sakinleri, yaklaşık 1,5 aydır otelde kazı çalışması yapıldığını, bunu yükselen seslerden anladıklarını dile getirdi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 18:48
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