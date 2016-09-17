Majeste yollarda!

Niğde'de yaşayan İngilizce öğretmeni Eren Erdoğan, geçtiğimiz yıl 3 bin liraya 1976 model Murat 124 marka otomobil aldı. Kardeşi Ahmet Erdoğan ile 20 bin lira harcayarak aracını modifiye etti. Ortaya çıkan sonuç ise hem Erdoğan kardeşleri hem de Niğde halkını memnun etti. Kardeşler fuşya rengine boyadıkları otomobillerine Majeste adını verdi. Niğdeliler'in araçlarına yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Eren Erdoğan, "Yolda karşılaştığımız gelin ve damatlar Majeste'yle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu da bizi çok memnun ediyor" diye konuştu.
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