Küfür cinayeti

Antalya'da geçen 14 Ağustos'ta ormanlık alanda piknik yapanlar, bir kıza ait ceset buldu. Başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen kişinin, uyuşturucu madde bağımlısı Gülizar Turan (22) olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerine göre hamal Cengiz Dok (43) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Dok, tutuklandı. İfadesinde Turan'ın para karşılığı erkeklerle ilişkiye giren biri olduğunu öne süren Dok, kendisinin de birkaç kez ilişkiye girdiğini söyledi. Cengiz Dok, dehşet anlarını şöyle anlattı:



'HESABINI SORDUM'

"Olay günü motosikletimle yoldan geçerken Gülizar Turan durmam için bana el kaldırdı. Ben de durup kendisiyle pazarlık yaptım. Sonra motosikletle Varsak bölgesindeki ormanlık alana gittik. Burada konuşurken kendisinin bana yaptığı bir yanlışı hatırladım. Birkaç kişiye beni dövdürttü. Beni dövenler motosikletimin anahtarını ve 100 liramı aldı. Ben 155'i arayıp yardım istedim. Ekip arabası gelince kaçtılar. Gülizar'a bunun hesabını sordum. O da bana tükürüp küfür etti. Bunun üzerine üzerimdeki bıçağımı çıkarıp göğsüne birkaç kez vurdum"