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Kozmik çiftlik

Kozmik çiftlik
17 Aralık sonrası itirafçı olan eski imamı , Ege bölge imamı Necdet İçel'in karanlık yüzünü anlattı. İzmir'in Torbalı ilçesindeki İçel'e ait çiftliğinin örgütün kozmik noktalardan biri olduğunu anlatan Sarıçiçek şu ifadeleri kullandı: "FETÖ'ye bağlı tüm rütbeli görevliler buraya gelirdi. İçel ile toplanıp önemli kumpasları burada planlarlardı. Darbeye katılan birçok komutan, Zekeriya Öz, Fikret Seçen gibi savcılar, Ali Fuat Yılmazer gibi emniyet mensupları hep buraya geldi. Gelenler kesinlikle kapıya kadar araç kullanmazdı. Ormanlık alana araçlarını bırakır, takip edilmemek için ormanda yürüyüş yapar gibi 20 dakikalık patika yolu geçer ve yaya olarak çiftliğe varırdı."

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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