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Kendisi küçük cesareti büyük

Kendisi küçük cesareti büyük
Yaşıtları uçurtma uçururken, kendisi yamaç paraşütü yapan minik Özbey 600 metre yükseklikten yeşili ve mavisiyle müthiş manzarayı meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık 15 dakika havada kaldıktan sonra güvenli şekilde yere inerek sevincini annesine sarılarak paylaştı. Havada çok heyecanlandığını ifade eden , yamaç ünden keyif aldığını söyledi.

İlkokul öğrencisi 7 yaşındaki Özbey Küçükmidir cesareti ile şaşırttı. Küçükmidir, Ayvasil mevkiinde yamaç paraşütü pilotu Yılmaz Özkaya ile birlikte 600 metre yükseklikten atlayış yaptı.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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