  1. Tatil bitti çöpü kaldı
  2. Majeste yollarda!

ler bulundu

Kayıp turistler bulundu
Antalya Kemer'de tatil yapan Alman Dominik Saery (20) ve Yonas Engelhard (20), dün sabah Göynük Kanyonu'nda yürüyüşe çıktı. Yarım saat sonra yollarını kaybeden ler, cep telefonuyla aradıkları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine AFAD ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek arama çalışmalarına başladı. Bölge halkının da desteğiyle Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı'na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta kanyonun içinde turistlere ulaştı. Karakola götürülen turistlere, su ve yemek verildi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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