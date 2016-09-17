Kayıp turistler bulundu

Antalya Kemer'de tatil yapan Alman Dominik Saery (20) ve YonasEngelhard (20), dün sabah Göynük Kanyonu'nda yürüyüşe çıktı. Yarım saat sonra yollarını kaybeden turistler, cep telefonuyla aradıkları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çağrı üzerine AFAD ve Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek arama çalışmalarına başladı. Bölge halkının da desteğiyle Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı'na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta kanyonun içinde turistlere ulaştı. Karakola götürülen turistlere, su ve yemek verildi.
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