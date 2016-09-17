İmam eridi!

İzmir Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde bulunan Fatih Camisi'nin imamı Faruk Kars, metabolik sendrom (insülin direnciyle başlayan obezite) nedeniyle 94 kilodan 160 kiloya kadar çıktı. Namaz kılarkenkendisini zorlayanve dizindeki kas yırtılanKars, menisküs nedeniyleyaklaşık 6 ay yerde oturaraknamaz kıldırdı. Torbalı İlçe Müftüsü Semih Keskin'in de kilo vermesi için desteklediği Faruk Kars, geçen nisan ayında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nde olduğu gastrik by-pass mide küçültme ameliyatının ardından toplam 47 kilo verdi. Doktor kontrolünde diyetine devam eden Kars, 113 kiloya düştüğünü belirterek şöyle dedi: "Şimdi daha rahat hareket edebiliyorum. Kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. 1 yılda çok zor günler geçirdim. İnşallah kısa sürede çok sevdiğim mesleğime kavuşacağım."
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