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eridi!

İmam eridi!
İzmir Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde bulunan Fatih Camisi'nin ı , metabolik sendrom (insülin direnciyle başlayan obezite) nedeniyle 94 kilodan 160 kiloya kadar çıktı. Namaz kılarken kendisini zorlayan ve dizindeki kas yırtılan Kars, menisküs nedeniyle yaklaşık 6 ay yerde oturarak namaz kıldırdı. Torbalı İlçe Müftüsü Semih Keskin'in de kilo vermesi için desteklediği Faruk Kars, geçen nisan ayında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastenesi'nde olduğu gastrik by-pass mide küçültme ameliyatının ardından toplam 47 kilo verdi. Doktor kontrolünde diyetine devam eden Kars, 113 kiloya düştüğünü belirterek şöyle dedi: "Şimdi daha rahat hareket edebiliyorum. Kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. 1 yılda çok zor günler geçirdim. İnşallah kısa sürede çok sevdiğim mesleğime kavuşacağım."
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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