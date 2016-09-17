İETT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "19 Eylül 2016 Pazartesi kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerini 17 Eylül'den itibaren www.iett.istanbul adresimizden ve MOBİETT uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" denildi.
İETT sefer saatleri değişiyor
İstanbul'da Pazartesi gününden itibaren toplu taşımada kış dönemi sefer saatlerinin geçerli olacağı bildirildi.
İETT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "19 Eylül 2016 Pazartesi kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerini 17 Eylül'den itibaren www.iett.istanbul adresimizden ve MOBİETT uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" denildi.
Etiketler: İETT , sefer saatleri
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