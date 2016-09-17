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İstanbul'da Pazartesi gününden itibaren toplu taşımada kış dönemi nin geçerli olacağı bildirildi.

İşe gidecekler dikkat!
, 19 Eylül 2016 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi nin geçerli olacağını duyurdu.

İETT'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "19 Eylül 2016 Pazartesi kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerini 17 Eylül'den itibaren www.iett.istanbul adresimizden ve MOBİETT uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" denildi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 17:59
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