İç çamaşırından bonzai çıktı

Samsun'da polis Karabük Üniversitesi'nde öğrenci olan Dursun Batuhan A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Genci takipeden ekipler, otomobilin önünükesti. Dursun Batuhan K.'nın iççamaşırına sakladığı 10 gram bonzaiile pantolonunun cebindeki 10 binlira para ele geçirildi. Üniversiteöğrencisi 'uyuşturucu ticaretiyapmak' suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan İstanbul'dan İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceği bilgisini alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. 39 yaşındakiİ.P. ile 16 yaşındaki C.D.'yi takibealdı. Polis, ikilinin Buca'dakiraladığı günübirlik eveönceki gün baskın düzenledi.Operasyonda iki şüpheliyakalanırken, evin banyosundakigizli bölmede 2.5 kilo esrarile 17 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İ.P. ile C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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