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İç çamaşırından bonzai çıktı

İç çamaşırından bonzai çıktı
Samsun'da polis 'nde öğrenci olan A.'nın yaptığı bilgisine ulaştı. Genci takip eden ekipler, otomobilin önünü kesti. Dursun Batuhan K.'nın iç çamaşırına sakladığı 10 gram bonzai ile pantolonunun cebindeki 10 bin lira para ele geçirildi. Üniversite öğrencisi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı. Öte yandan İstanbul'dan İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu götürüleceği bilgisini alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. 39 yaşındaki İ.P. ile 16 yaşındaki C.D.'yi takibe aldı. Polis, ikilinin Buca'da kiraladığı günübirlik eve önceki gün baskın düzenledi. Operasyonda iki şüpheli yakalanırken, evin banyosundaki gizli bölmede 2.5 kilo esrar ile 17 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. İ.P. ile C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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