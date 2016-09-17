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Hedef

’nun üçüncü aşamasına geçildi. ’in elindeki ’a havadan F-16, karadan obüsler bomba yağdırdı. da teröristlerle çarpışarak El Bab’a ilerlemeye başladı

Hedef El Bab
Türkiye, Özgür Ordusu ile birlikte nun 3. aşaması olan operasyonunu başlattı. Operasyon kapsamında Türk savaş uçakları ve obüsleri mevzilerini bombalarken, da güneyinde karadan ilerledi.

200 TÜRK ASKERİ BULUNUYOR
Operasyona 200 Türk askeri ile 2 bin 500 ÖSO askeri de katıldı. Türk savaş uçakları ile obüsler El Bab bölgesindeki DAEŞ mevzilerini yoğun bir şekilde bombalarken, dün sabah da çok sayıda Türk tankı ile zırhlı araç, ambulanslar ve askerler Çobanbey kasabasına giderek konuşlandı. Dün Havahöyük ve Kefergan Köyü yakınlarında DAEŞ ile ÖSO arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken, teröristler Çobanbey kasabasında bulunan ÖSO mevzilerine havan toplarıyla ve füzelerle saldırdı. Suriye'nin kentinin kuzeyinde yer alması ve PYD'nin elindeki Kobani ile Afrin Kantonu arasında bulunması nedeniyle büyük stratejik öneme sahip olan El Bab'ın kritik noktada bulunduğu belirtildi. El Bab'ın alınması halinde PYD'nin çok istediği Afrin ile Kobani arası birleşmeyecek.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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