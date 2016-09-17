Hedef El Bab

200 TÜRK ASKERİ BULUNUYOR
Operasyona 200 Türk askeri ile 2 bin 500 ÖSO askeri de katıldı. Türk savaş uçakları ile obüsler El Bab bölgesindeki DAEŞ mevzilerini yoğun bir şekilde bombalarken, dün sabah da çok sayıda Türk tankı ile zırhlı araç, ambulanslar ve askerler Çobanbey kasabasına giderek konuşlandı. Dün Havahöyük veKefergan Köyü yakınlarında DAEŞile ÖSO arasında şiddetli çatışmalaryaşanırken, teröristler Çobanbeykasabasında bulunan ÖSO mevzilerinehavan toplarıyla ve füzelerle saldırdı. Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde yer alması ve PYD'nin elindeki Kobani ile Afrin Kantonu arasında bulunması nedeniyle büyük stratejik öneme sahip olan El Bab'ın kritik noktada bulunduğu belirtildi. El Bab'ın alınması halinde PYD'nin çok istediği Afrin ile Kobani arası birleşmeyecek.
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