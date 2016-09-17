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KK klasiği

HDPKK klasiği
KAN siyaseti yapan HDP, sırtını terör örgütü 'ya ve uzantılarına dayadı. 'li vekiller, terörist cenazelerine sahip çıktı. Skandallar zinciri ise sonldı. Tunceli'de teröristlere karşı operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, terör örgütü MLKP'nin sözde Ovacık sorumlusu Berfu Dilan Canbey'i etksiz hale getirdi. O terörist için HDP binasında anma töreni düzenlendi. HDP'nin Gazi Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen anma töreninde mumlar yakan HDP'liler, teröristin fotoğraflarını sergiledi. Bir araya gelen terör sempatizanları intikam şarkıları söyledi! Bu tablo, HDP-PKK ortaklığını bir kez daha ortaya serdi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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