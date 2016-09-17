HDPKK klasiği

KAN siyaseti yapan HDP, sırtını terör örgütü PKK'ya ve uzantılarına dayadı. HDP'li vekiller, terörist cenazelerine sahip çıktı. Skandallar zinciri ise sonlanmadı. Tunceli'de teröristlere karşı operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, terör örgütü MLKP'nin sözde Ovacık sorumlusu Berfu Dilan Canbey'i etksiz hale getirdi. O terörist için HDPbinasında anma töreni düzenlendi. HDP'nin Gazi Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen anma töreninde mumlar yakan HDP'liler, teröristin fotoğraflarını sergiledi. Bir araya gelen terör sempatizanları intikam şarkıları söyledi! Bu tablo, HDP-PKKortaklığını bir kez daha ortaya serdi.
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