Halayına cevap

Terör örgütü PKK, hendekler kazdı. Evleri bombaladı. Ancak amacına ulaşamadı. Yüksekovalı çift kan lobisine inat düğünlerini teröristlerin yıktığı mahallelerinde yaptı. “Bizi kimse bölemez” mesajını verdi
Hainler, Türkiye'yi hedef aldı. Dört bir koldan saldırdı. Ancak güvenlik güçlerimiz terör örgütü PKK'ya gereken cevabı verdi. Hakkari Yüksekova'da 13 Mart'tasokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bölgenin terör unsurlarındantemizlenmesi için askerimiz,polisimiz canla başla mücadeleverdi. İyice köşeye sıkışan hainler ise vatandaşların evlerine bombalar tuzakladı. Ancak kanlı terör örgütü PKK'nın hain planları boşa çıktı. Operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı. PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi. Sokağa çıkmayasağı kaldırılınca Yüksekovalılaryeniden evlerine dönüşe geçti. Devletimiz de hainlerin zarar verdiğikonutları onarmaya başladı. İşteevlerine kavuşan Yüksekova halkı,teröre tokadı attı. Yüksekova'dayaşayan Baykal ailesi, teröristlereinatdüğünlerinimahallelerinde yaptı. Terörün yıkıp devletin onardığı evlerinin önünde eğlenen gelin ve damat, fotoğraflarını da burada çektirmeyi ihmal etmedi. Damat Serdar Baykal, "Ölenekadar buradayız. Hainlere fırsatvermeyeceğiz" diye konuştu.
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