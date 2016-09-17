  1. 95’lik kartal
  2. Kazanç kapısı

Halayına cevap

örgütü , ler kazdı. Evleri bombaladı. Ancak amacına ulaşamadı. Yüksekovalı çift kan lobisine inat lerini teröristlerin yıktığı mahallelerinde yaptı. “Bizi kimse bölemez” mesajını verdi

Halayına cevap
Hainler, Türkiye'yi hedef aldı. Dört bir koldan saldırdı. Ancak güvenlik güçlerimiz örgütü 'ya gereken cevabı verdi. Hakkari Yüksekova'da 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi için askerimiz, polisimiz canla başla mücadele verdi. İyice köşeye sıkışan hainler ise vatandaşların evlerine bombalar tuzakladı. Ancak kanlı terör örgütü PKK'nın hain planları boşa çıktı. Operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı. PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi. Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca Yüksekovalılar yeniden evlerine dönüşe geçti. Devletimiz de hainlerin zarar verdiği konutları onarmaya başladı. İşte evlerine kavuşan Yüksekova halkı, teröre tokadı attı. Yüksekova'da yaşayan Baykal ailesi, teröristlere inat düğünlerini mahallelerinde yaptı. Terörün yıkıp devletin onardığı evlerinin önünde eğlenen gelin ve damat, fotoğraflarını da burada çektirmeyi ihmal etmedi. Damat Serdar Baykal, "Ölene kadar buradayız. Hainlere fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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