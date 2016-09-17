Hakkari'de merkeze bağlı Ağaçdibiköyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
Bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.
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