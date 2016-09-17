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'den acı haber: 2

'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker düştü, 4 asker yaralandı.

Hakkariden acı haber

'de merkeze bağlı Ağaçdibiköyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 12:21
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