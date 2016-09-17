Hacıların yurda dönüşü devam ediyor

Medine ve Cidde'den Atatürk Havalimanı'na gelen hacılar, pasaport kontrolünün ardından beraberinde getirdiklerini zemzem suyu ile hurmalarını teslim aldı. Ardından terminalin geliş katında kendilerini bekleyen yakınlarıyla buluştu. Bazı hacı ve yakınlarının duygu dolu anlar yaşadığı terminal çıkışında ise hacıların dönüşü nedeniyle kısa süreli yoğunluk oluştu.

Hacılardan Iğdırlı Zehra Yel, hayatındaki en mutlu günlerini hacı olduktan sonra kutsal topraklarda yaşadığını belirtti.

İsteyenlerin hacı olması için dua ettiğini, kutsal toprakların ise mutlaka görülmesi gerektiğini ifade eden Yel, "Türkiye için dua eyledim, şehitlerimiz için dua eyledim, gençlerimiz için dua ettim, mezardaki büyüklerimize de dua eyledim. Orada duasız bir gün koymadım." dedi.

SURİYELİ ÇİFT TÜRKİYE İÇİN DUA ETTİ

Bir süredir Türkiye'de yaşayan Suriyeli Ahmet ve Fatma Elçihade çifti de kafileyle hacdan döndü.

Kendisini bekleyen çocuklarıyla terminalde buluşan Fatma Elçihade, hacda Türkiye ve Müslümanlar için bol bol dua ettiğini belirterek, "Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Suriye düzelirse inşallah memleketimize dönmek istiyoruz. Bunun için de dua ettik." diye konuştu.

Hacılardan Mevlüt Tataroğlu, eşi Saide Tataroğlu ve kızıyla kutsal topraklara gitme fırsatını elde ettiği için mutluluk duyduğunu belirterek, "69 yaşındayım. 'Hacca daha erken gitseydik' diyoruz. Genç gitmek daha güzel. Kabe'yi ilk gördüğümüzde Allah'tan şimdiye kadar yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız duaların kabulünü istedik." ifadelerini kullandı.