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Fink atıyorlar

Fink atıyorlar
Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle dünyanın tüm ülkeleri Ortadoğu'daki bu stratejik bölgede var olmak için çaba harcadı! ABD ve Rusya bu ülkelerin başını çekti. İran, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Kanada ise asker ve askeri yardımlarla bölgede söz sahibi olmak için elinden geleni yaptı. Son olarak da topraklarından nemalanmak için harekete geçti. Kuzey Bölgesel Yönetimi, Finlandiya'nın daveti üzerine 12 Eylül'de başkent Helsinki'ye gitti. Peşmerge Güçleri Mahmur-Guwer Cephesi Komutanı Sîrwan Barzani, burada Finlandiya hükümetinin yetkilileriyle bir araya geldi. Bu görüşmede Finlandiya yönetimi Peşmerge Güçleri'ni eğitmek için 50 kişilik uzman askeri ekibi sözde Kürdistan Bölgesi'ne göndereceğini açıkladı. Sadece 34 bin askeri bulunan Finlandiya'nın bile bölgeye asker göndermesi, sığınmacılara kapılarını kapatan Avrupa ülkelerinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Bu arada geçtiğimiz Şubat ayında 3 Finlandiyalı YPG saflarında yakalanmıştı.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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