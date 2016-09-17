Fink atıyorlar

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle dünyanın tüm ülkeleri Ortadoğu'daki bu stratejik bölgede var olmak için çaba harcadı! ABD ve Rusya bu ülkelerin başını çekti. İran, İngiltere, Fransa,Almanya, Çin ve Kanada ise askerve askeri yardımlarla bölgede sözsahibi olmak için elinden geleniyaptı. Son olarak Finlandiya da Suriye topraklarından nemalanmak için harekete geçti. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Finlandiya'nın daveti üzerine 12 Eylül'de başkent Helsinki'ye gitti. Peşmerge Güçleri Mahmur-Guwer Cephesi Komutanı Sîrwan Barzani, burada Finlandiya hükümetinin yetkilileriyle bir araya geldi. Bu görüşmede Finlandiya yönetimi Peşmerge Güçleri'ni eğitmek için 50 kişilik uzman askeri ekibi sözde Kürdistan Bölgesi'ne göndereceğini açıkladı. Sadece 34 bin askeri bulunan Finlandiya'nın bile bölgeye asker göndermesi, sığınmacılara kapılarını kapatan Avrupa ülkelerinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. Bu aradageçtiğimiz Şubat ayında 3 FinlandiyalıYPG saflarında yakalanmıştı.
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