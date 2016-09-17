Emniyet birimleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ mensuplarının, ABD'ye gitmek için yeni bir hat oluşturduklarını ortaya çıkardı. FETÖ'cülerin, Afrika ülkelerinden Zambiya'ya giderek, buradan ABD'ye geçtikleri tespit edildi.
Darbe girişimi sonrası FETÖ'cülerin ABD'ye gitmek için Afrika ülkesi Zambiya'yı kullandığı belirlendi. Örgüt mensuplarının, ABD vizesinin kolay alınması nedeniyle bu ülkeyi tercih ettiği ortaya çıktıEmniyet Genel Müdürlüğü, kendi birimlerine gönderdiği yazıda, ABD vizesinin kolay alınması nedeniyle cemaat mensuplarının Zambiya'ya gittiklerinin belirlendiğini duyurdu.
Darbe girişimi sonrasında yurt genelinde başlatılan adli soruşturmalar sırasında önemli bilgilere ulaşıldı. Milliyet'te yer alan habere göre, FETÖ'nün özellikle sivil ayağını oluşturan yapı içinde yer alan kişilerin yaklalanmamak için yurt dışına kaçtıkları belirlendi.
Yapılan çalışmalar sonrasında, haklarında adli soruşturma başlatılan ya da başlatılma aşamasında olan kişilerin çoğunlukla ABD'ye gittikleri saptandı.
DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANIYORLAR
FETÖ soruşturmaları koordine eden Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Başkanlığı, bir süre önce yurt genelindeki birimlerine gönderdiği özel yazıda, Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının, Ağustos ayı itibarıyla Afrika kıtasındaki Zambiya'yı üs olarak kullanmaya başladıklarını bildirdi.
FETÖ mensuplarının yurt dışına çıkış sırasında "dikkat çekmemek" için ilk aşamada önce Zambiya'ya gittikleri, buradan ABD'ye geçiş yaptıklarının belirlendiği vurgulandı.
AYNI YOLU İZLEMİŞ
Emniyet'in yazısında ayrıca, geçmiş dönemde Gülen cemaatinin girişimleri sayesinde yapılanmanın önde gelenlerine ABD'den vize alındığı, bu sayede Zambiya üzerinden ABD'ye geçiş yapmakta bir zorluk çekmedikleri anlatıldı. Yazıda, bu kapsamda FETÖ bünyesinde faaliyet gösteren Denizli İşadamları Derneği Başkanı Erdem Aydın'ın da Ağustos ayı içinde Zambiya'dan ABD'ye geçtiği yönünde teyide muhtaç bilgilere ulaşıldığı açıklandı.
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