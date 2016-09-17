  1. Erdoğan BM’de 3 mesaj verecek
  2. Bakan Soylu Tendürek'te

'nün 'ye firar hattı deşifre oldu

Emniyet birimleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mensuplarının, 'ye gitmek için yeni bir hat oluşturduklarını ortaya çıkardı. FETÖ'cülerin, Afrika ülkelerinden 'ya giderek, buradan ABD'ye geçtikleri tespit edildi.

FETÖnün ABDye firar hattı deşifre oldu
Darbe girişimi sonrası 'cülerin 'ye gitmek için Afrika ülkesi 'yı kullandığı belirlendi. Örgüt mensuplarının, ABD vizesinin kolay alınması nedeniyle bu ülkeyi tercih ettiği ortaya çıktıEmniyet Genel Müdürlüğü, kendi birimlerine gönderdiği yazıda, ABD vizesinin kolay alınması nedeniyle cemaat mensuplarının Zambiya'ya gittiklerinin belirlendiğini duyurdu.

Darbe girişimi sonrasında yurt genelinde başlatılan adli soruşturmalar sırasında önemli bilgilere ulaşıldı. Milliyet'te yer alan habere göre, FETÖ'nün özellikle sivil ayağını oluşturan yapı içinde yer alan kişilerin yaklalanmamak için yurt dışına kaçtıkları belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında, haklarında adli soruşturma başlatılan ya da başlatılma aşamasında olan kişilerin çoğunlukla ABD'ye gittikleri saptandı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANIYORLAR
FETÖ soruşturmaları koordine eden Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Başkanlığı, bir süre önce yurt genelindeki birimlerine gönderdiği özel yazıda, Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının, Ağustos ayı itibarıyla Afrika kıtasındaki Zambiya'yı üs olarak kullanmaya başladıklarını bildirdi.

FETÖ mensuplarının yurt dışına çıkış sırasında "dikkat çekmemek" için ilk aşamada önce Zambiya'ya gittikleri, buradan ABD'ye geçiş yaptıklarının belirlendiği vurgulandı.

AYNI YOLU İZLEMİŞ
Emniyet'in yazısında ayrıca, geçmiş dönemde Gülen cemaatinin girişimleri sayesinde yapılanmanın önde gelenlerine ABD'den vize alındığı, bu sayede Zambiya üzerinden ABD'ye geçiş yapmakta bir zorluk çekmedikleri anlatıldı. Yazıda, bu kapsamda FETÖ bünyesinde faaliyet gösteren Denizli İşadamları Derneği Başkanı Erdem Aydın'ın da Ağustos ayı içinde Zambiya'dan ABD'ye geçtiği yönünde teyide muhtaç bilgilere ulaşıldığı açıklandı.
Etiketler: , ,
  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 10:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
OĞUZ KILI&#199;ARSLAN OĞUZ KILIÇARSLAN

İNGİLTEREYE SAVAŞ İLAN ETTİK.BU TOPRAKLARDAN VE MÜSLÜMAN COĞRAFYASINDAN MÜNAFIK,AŞAĞILIK İNGİLTERE VE YANDAŞLARINI KOVUYORUZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.09.2016 11:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar