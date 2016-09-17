Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü'nde iki çocuğu ve eşiyle tatil yapan Havacı Tabip Albay, gezmek için gittiği Hisarönü'nde Jandarma tarafından FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Tabip albay ifade işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi.

İzmir Askeri Hastanesi'nde tabip olarak görev yapan 44 yaşındaki havacı Albay H.G. eşi ve iki çocuğuyla birlikte Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'ne tatile geldi.

Buradan gezi amaçlı şahsi aracıyla Hisarönü istikametine giden Albay, Hisarönü Jandarma kontrol noktasında denetim yapan ekipler tarafından durduruldu.

Burada GBT denilen genel bilgi tarama sisteminde hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltı kararı bulunduğu ortaya çıkan Albay, gözaltına alındı.

İlk işlemleri Hisarönü'nde yapılan havacı albay Adliye'ye getirildi. Burada savcı tarafından sorgusu yapılan tabip albay Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla Ankara TEM büroya sevk edildi.