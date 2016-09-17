FETÖ mağdurları için çalışma başlıyor

GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Başbakanlık Müsteşarı'nın gözetiminde, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışacak olan kurulda, tüm bakanlıklardan temsilciler bulunuyor. Kurban Bayramı öncesi açıklanan kurulun,Başbakanlık bünyesinde hemen oluşturulduğu, ancak bayram tatilinin sona ermesiyle daha yoğun şekilde çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Başbakanlık'ta daha önce oluşturulan ve KHK'leri hazırlayan OHAL Koordinasyon Kurulu'nun yanında itirazları değerlendirmek üzere çalışacak. İllerde de aynı görevi, valiler başkanlığında oluşturulan 'kriz masası' yürütecek.
BELEDİYE VE ÜNİVERSİTELER
İllerde valilik bünyesinde oluşturulacak kurullar, kendilerine ulaştırılan itirazları, detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara'ya gönderecek. Ancak valilikler, özerk yapılarından dolayı üniversiteler ve belediyelere ilişkin itirazları değerlendirmeyecek.Üniversitelerle ilgili itirazlar, yine buralarda oluşturulan komisyonlarda değerlendirilecek.
YAZILI YA DA SÖZLÜ BAŞVURU
Başbakanlık bünyesinde oluşturulan kurul ise hem illerden gelen, hem de çeşitli kanallardan kendilerine doğrudan ulaşan itirazları inceleyecek. Haksızlığa uğradığını düşünenler, e-mail, faks veya yazılı dilekçe ile başvuruda bulunabileceği gibi, bu kurul, AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan AKİM, Başbakanlık bünyesindeki BİMER gibi kanallara iletilen şikayetleri de incelemeye alacak.
HESAP HAREKETLERİNE BAKILACAK
Kurula itirazda bulunan kişilere ilişkin iddialar, detaylandırılarak tekrar incelenecek. Kişiyle ilgili bilgiler, bir yandan kurumlarına gönderilerek yeniden bir araştırma yapılması istenecek. Diğer yandan da istihbarat birimleri, kişiye ilişkin detay bilgilere ulaşarak iddiaların doğruluk derecesine bakacak. Özellikle banka kayıtlarına ilişkin itirazlarda kişinin hesap hareketleri tek tek incelenecek.
Kişinin itirazının, kendisine ait görünen, ancak kendisinin kullanmadığı bir telefonun kullanımına ilişkin ise kayıtlarının detaylarına bakılacak. Kişinin gerçekten o telefon üzerinden temas kurup kurmadığı belirlenecek.
YENİ KHK İLE GERİ DÖNECEKLER
İtirazları haklı bulunan kişilerin geri dönüşleri de yine yeni bir KHK ile olacak. İtirazları incelenerek sonuca bağlananlardan haksız yere ihraç edildiği sonucuna varılanlar, çıkarılacak yeni bir KHK ile işlerine iade edilecekler.
kalan karakter 1000
gündemi sarsacak bilgiler var elimde. ancak bunları sadece ergün dilere anlatmak istiyorum. ancak ergün dilere nasıl ulaşacağımı bilmediğim gibi burdanda tel nomu yayınlanır diye veremiyorum. elimdeki bilgilerle izmirin tarihi yeniden yazılır
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