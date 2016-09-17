  1. İç çamaşırından bonzai çıktı
  2. Vay anasını

Facebook’la hayat kurtardı

6 yaşındaki Efe, evde çıkan ı sosyal medya aracılığı ile annesine haber verdi. Küçük çocukla babaannesi, bu sayede ölümden döndü...

Facebook’la hayat kurtardı
Aydın Efeler ilçesinde bir binanın en üst katında çıktı. Candan Coşar'a ait evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Diğer odadan gelen yanık kokusunu fark eden Efe B. önce babaannesini uyarıp, ardından da sosyal medya hesabından dışarıda olan annesini arayarak evin yanmaya başladığını söyledi. Minik Efe, daha sonra babaannesini de alarak bir anda duman altına kalan binadan çıkmayı başardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile ulaştıkları yanan eve, oksijen maskeleri ile girip a müdahale etti. İlk bulgulara göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

ŞOKU ATLATAMADI
Bugün yapacağı düğüne hazırlanırken dumanların yükseldiği evini gören damat adayı Candan Çoşar gözyaşlarına boğuldu. Coşar'ı kardeşleri ve yakınları teselli etti. Yangını erken fark edip hayat kurtaran ve itfaiyeye haber verilmesini sağlayan Efe B. ise annesine sarılarak ağladı. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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