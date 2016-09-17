Facebook’la hayat kurtardı

Aydın Efeler ilçesinde bir binanın en üst katında çıktı. Candan Coşar'a ait evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Diğer odadan gelen yanık kokusunu fark eden Efe B. önce babaannesini uyarıp, ardından da sosyal medya hesabından dışarıdaolan annesini arayarak evin yanmayabaşladığını söyledi. Minik Efe, dahasonra babaannesini de alarak bir andaduman altına kalan binadan çıkmayıbaşardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven ile ulaştıkları yanan eve, oksijen maskeleri ile girip yangına müdahale etti. İlk bulgulara göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
ŞOKU ATLATAMADI
Bugün yapacağı düğüne hazırlanırken dumanların yükseldiği evini gören damat adayı Candan Çoşar gözyaşlarınaboğuldu. Coşar'ı kardeşleri ve yakınlarıteselli etti. Yangını erken fark edip hayatkurtaran ve itfaiyeye haber verilmesinisağlayan Efe B. ise annesine sarılarakağladı. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.