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Erdoğan'ın acı günü

Erdoğan, eniştesi ’in annesinin cenaze törenine katıldı. Üzüntüsünü ‘Kendisine annem derdim. Çok severdim’ sözleriyle anlattı

Erdoğanın acı günü
Cumhurbaşkanı 'ın, "Darbe girişimini ondan öğrendim" dediği eniştesi Ziya İlgen'in annesi Zümriye İlgen (89) çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İlgen için dün Balıkesir Erdek'te cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da cenaze törenine gitti. Kız kardeşi Vesile İlgen'in kayınvalidesi 'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, "Ben annem vefat ettikten sonra Zümriye teyzeme, 'Annem' derdim. Çünkü onda da o halet-i ruhiyeyi görürdüm. Adeta annem gibi sevdiğim, saygı duyduğum birisiydi. Kendisini çok severdim" dedi. Zümriye İlgen'in cenazesi Erdek Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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