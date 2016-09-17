Erdoğan'ın acı günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Darbe girişimini ondan öğrendim" dediği eniştesi Ziya İlgen'in annesi Zümriye İlgen (89) çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. İlgen için dün Balıkesir Erdek'te cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da cenaze törenine gitti. Kız kardeşi Vesileİlgen'in kayınvalidesi Zümriye İlgen'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, "Ben annem vefat ettikten sonra Zümriye teyzeme, 'Annem' derdim. Çünkü onda da o halet-i ruhiyeyi görürdüm. Adeta annem gibi sevdiğim, saygı duyduğum birisiydi. Kendisini çok severdim" dedi. Zümriye İlgen'in cenazesi Erdek Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.