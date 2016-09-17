Emre’nin yolu!

Otostopla dünya turuna çıkan 23 yaşındaki Emre Durmuş, bir yılda 29 ülke gezdi. Genç, Türkiye’deki hain darbe girişimi sırasında bulunduğu Hong Kong’da dev megafondan cep telefonuyla İstiklal Marşı’nı yankılandırdı
İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi Emre Durmuş, okulu bırakıp otostopla 17 Ağustos 2015'te dünya turuna çıktı. İstanbul'dan başladığı dünya turu yolculuğunda FasMarekeş'e kadar giden, ardından Avrupa'nın güneyinden kuzeyine, batısından doğusuna kadar trenle gezip yeniden İstanbul'a dönerek buradan da otostopla Tahran'a ulaşan Emre Durmuş, Asya'da ise Sri Lanka, Hindistan, Endonezya, Singapur, Malezya, Tayland, Kamboçya, Hong Kong ve Japonya ile beraber toplamda29 ülke, 170 şehir gezdi.
ŞEHİTLERE ARMAĞAN ETTİ
Türkiye'deki hain darbe girişimi sırasında bulunduğu Hong Kong'u gezen Durmuş, Tsim Sha Tsui meydanındaki dev megafondan İstiklal Marşı'nı yankılandırdı. Genç, cep telefonu aracılığıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdiği sırada bölgedeki Hong Konglular ve turistler de ilgi gösterdi. Bu anını videoya da çeken genç adam, şöyle dedi: "Aslında dünyanın neresinde olduğunun bir önemi yok. Türkiye benim vatanım. Son zamanlarda yaşadığımız acı olaylar sizi olduğu gibi beni de çok üzdü. O yüzden birlik ve beraberliğimizin sembolü olan İstiklal Marşımızı bu megafondan tüm Hong Kong'a dinleterek, bu vatan için kanı dökülmüş bütün şehitlerimize armağan etmek istiyorum. Dil, din, ırk gözetmeksizin birlikte barış içinde yaşadığımız güneşli günlere armağan olsun."
DUR DURAK BİLMEDİ
Durmuş, hayatı deli dolu yaşamaktan keyif aldığını ve maceraperest ruhlu olduğunu belirtti. Sözlerine ise şöyle devam etti: "Herkesin bir hayat hikayesi vardır."
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