Elazığ saldırısını planlayan hain yakalandı

Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bir ay önce bombalı araçla yapılan saldırıyı planladığı, keşif yaptığı ve araca bomba düzeneğini yüklediği belirtilen 32 yaşındaki Metin Benice, yardım ve yataklık yapan 5 kişiyle birlikte yakalandı.

MESUT BENİCE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

18 Ağustos'ta Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis şehit oldu, 110'u polis 217 kişinin yaralandı. İntihar saldırısıyla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırıyı planlayan, keşif yapan ve araca bomba düzeneğini yükleyen grubun elebaşının Diyarbakır'ın Lice ilçesi nüfusuna kayıtlı 32 yaşındaki Mesut Benice olduğunu belirledi. Benice ile birlikte yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

Lice'de yakalanıp Elazığ'a getirilen Metin Benice'nin emniyetteki sorgusunda, bomba düzeneğini hazırlayıp araca yüklediğini, daha önceden gelip kameralarla bölgede keşif yaptığını ve saldırı planını hazırladığını itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından 6'sı bu sabah savcılığa adliyeye sevk edildi. Saldırıyla ilgili daha önce bir şüpheli de tutuklanmıştı.