Define isyanı

Tekirdağ Malkara'da definecilerin gelişi güzel define araması köylüyü isyan ettirdi. Kimliği belirsizşüpheliler, Roma ile BizansDönemi'nin önemli yerleşimbölgelerinden Kale Mevkii'ndekitarlada izinsiz kazı yaparak definearadı. Define avcıları, açtıklarıçukurun altından da 25 metrelikbir tünel kazdı. Bu sırada köylünün bahçesini suladığı ve çevreye su verdiği su boru hattını patlattı. Muhtar Yusuf Yılmaz, "Bıktık, usandık. Yeter artık. Hepimiz isyan ediyoruz" diyerek tepki gösterdi.
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