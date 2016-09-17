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Define isyanı

Define isyanı
Tekirdağ 'da definecilerin gelişi güzel define araması köylüyü isyan ettirdi. Kimliği belirsiz şüpheliler, Roma ile Bizans Dönemi'nin önemli yerleşim bölgelerinden Kale Mevkii'ndeki tarlada izinsiz kazı yaparak define aradı. Define avcıları, açtıkları çukurun altından da 25 metrelik bir tünel kazdı. Bu sırada köylünün bahçesini suladığı ve çevreye su verdiği su boru hattını patlattı. Muhtar Yusuf Yılmaz, "Bıktık, usandık. Yeter artık. Hepimiz isyan ediyoruz" diyerek tepki gösterdi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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