Dağıldılar

'BUNLARI GÖRMEK İSTEMİYORUM!'
Bunlar arasında kapatılan Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da vardı. TAKVİM'in, Pensilvanya'daki kaynaklarından edindiği bilgilere göre darbe girişimi başarısız olunca Gülen'in tansiyonu fırladı. Adamlarını hemen topladı. Malikanesinde sakladığı örgüt mensuplarından artık sıkıldığını açıkladı. Elemanlarına "Bunları artık burada görmek istemiyorum. Hepsini dağıtın. Atlanta'ya falan gönderin" diye bağırdı. Gülen'in gönderdiği isimler arasında Ekrem Dumanlı da vardı. Gülen, postlu koltuğuna oturup emirler yağdırdığı Ekrem Dumanlı'yı adeta ortadan kaldırdı. Ayrıca Türkiye'den firar eden bazı emniyet ve yargı imamlarının da teröristbaşının hışmına uğradığı şeklinde TAKVİM'e gelen bilgiler vardı.
KURBAN OYUNU
FETÖ'cüler kanlı planlarını deşifre etmemek için kendi aralarında ByLock adlı bir mesajlaşma sistemi geliştirdi. Ancak güvenlik birimleri bu kalleş planı deşifre etti. Buna rağmen hainlerin elinde hala ByLock'a alternatif bir yazılımın bulunduğu öğrenildi. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da alternatif yazılım programı üzerinden kurban parası ve bağışı topladıkları tespit edildi.
FBI ZİYARETİ
15 Temmuz'daki kalleş girişim amacına ulaşamadı. ABD'deki ininde saklanan Fetullah Gülen, şok yaşadı. Bayramın ilk günü ise ziyaretçileri arasında sadece ABD'liler vardı. Pensilvanya eyaletinin yönetim ve emniyet birimleri Gülen'i malikanesinde ziyaret etti. Bu heyet içinde FBI görevlileri de yer aldı. TAKVİM'in edindiği bilgilere göre ise kurbanlıklar Gülen'in yeğeni Mebruke Türkyolu ile evli olan Cevdet Türkyolu'nun Pensilvanya'daki çiftliğinden alındı.
DUMAN ETTİ
Fetullah Gülen bir dönem yerlere göklere sığdıramadığı Ekrem Dumanlı'yı bir kalemde harcadı. Zaman gazetesinin başında Pensilvanya'dan gelen emirleri uygulayan Dumanlı, malikaneden atılmamak için çok uğraştı, ama olmadı.
11'İN SIRRI
TAKVİM'in Pensilvanya'dan elde ettiği bilgilere göre kendisini hoca olarak tanıtan sahtekarın 11 rakamıyla ilgili takıntısı bulunuyor. Feto yanında özel hizmetlerini görmesi için sürekli olarak 11 genç molla bulunduruyor. Her sabah bu mollaları toplayan sahtekar, kendi yazdığı kitaplardan 11 ders yaptırıyor.
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