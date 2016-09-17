  1. Erdoğan: Menderes hayırla yad edilecektir
  2. Başbakan Yıldırım'dan Doğubeyazıt'a taziye ziyareti

'e ait 3 hedef imha edildi

Terör örgütü 'e ve PYD'ye yönelik Fırat Kalkanı operasyonu devam ederken DAEŞ'e ait üç binanın ne ait savaş uçakları ile imha edildiği bildirildi.

Bir darbe de terör örgütü DAEŞe!
'e ait üç bina imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "11.53-12.26 saatleri arasında Tatimus ve Kunah Tira bölgelerine ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen DAEŞ'e ait üç adet sabit hedef (bina) ateş altına alınarak içindekilerle beraber imha edilmiştir. Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
Etiketler: ,
  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 14:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar