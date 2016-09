"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vermeyeceğiz"

Soylu, 27 Mayıs Darbesi'nin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın ölümlerinin 55. yılında anıt mezarda düzenlenen törene katıldı.

Anıt mezar inşa edildiği günden bu yana her 17 Eylül'de 3 demokrasi şehidini anmak üzere toplandıklarını ancak bugün farklı bir gururla bir araya gelindiğini anlatan Soylu, "Biraz önce kıymetli valimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı ziyarette ettiği cümle, aslında burada yaptığımız konuşmalarda o duygu, vücudumuzun her bir zerresini, belleğimizi, aklımızı donatıyordu. Çok ağır ama çok sorunlu bir kelime; Mahcubiyet. O mahcubiyet bu milletimiz içerisindeki demokrasiye, gelişmişliğe, zenginliğe, Türkiye'nin ulaşması gereken hedeflerine yönelik bir tomurcuğu büyüttü." diye konuştu.

İnsanın unutan bir varlık olduğunun söylendiğini ama unutmadığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Şehirler unutmaz, ağaçlar unutmaz, topraklar unutmaz, evler unutmaz. Karakter sadece insanın annesinden babasından geçmez, bulunduğu topluluktan, bulunduğu şehirden, yaşadıklarından, tarihten geçer. Kimi zaman Fatih'ten tevarüs eder, kimi zaman Alpaslan'dan tevarüs eder, kimi zaman bu topraklarda hiçbir zaman hiçbir şeyin karşılığını düşünmeden, ölümle, şehadetle burun buruna gelen ama milletim, ülkem, dinim, inancım diyen insanların asil karakterlerinden tevasül eder. Bu elbette sözlerle ve cümlelerle anlatılabilir ama bugün sözlerin ve cümlelerin değil, hal dilinin ortaya konulduğu resmin ta kendisidir. Bugün her şey hal diliyle mevcuttur. 1960 darbesi yapıldığında, yapılmadan önce, yapıldıktan sonra orada eziyet edilenler, aslında sadece rahmetle Menderes, Polatkan, Zorlu, Bayar, onların arkadaşları değildi. Eziyet edilen bu milletti, bu milletin değerleriydi, milletin birliğiydi, bu milletin millet olma azmi, kararlılığıydı. Eziyet edilen istiklal mücadelesinde hürriyetini kazanmış bir anlayışın o hürriyetini tekrar çeşitli oyun ve kurgularla geri almaktı. 'Biz bu coğrafyanın büyük bir coğrafya olduğunu biliyoruz' dedi Büyükşehir Belediye Başkanımız. Elbette doğru. Bu coğrafya zor bir coğrafya ve türlü türlü sıkıntıları bu coğrafyada meydana getirmek yakin tarihimizde gördüğümüz, yakın gelecekte göreceğimiz önemli gerçeklerden bir tanesidir ama bir gerçek var ki milletin kendisidir."

"MENDERES'İ ALDILAR ÇIRAKTIK ERDOĞAN'I VERMEYECEĞİZ ARTIK USTAYIZ"

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle gittiği Aydın'daki bir anısını da paylaşan Bakan Soylu, Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken 70-75 yaşlarında bir vatandaşın, kolundan çekerek kendisine birşey anlatacağını söylediğini anlattı.

Süleyman Soylu, "Söylediği cümleler sanki büyük kütüphanelerden süzülmüş ve insanlık tarihine emanet edilen cümleleri gibiydi. Dedi ki 'Rahmetli Menderes'i elimizden aldılar anlayamadık, çıraktık. Rahmetli Özal'ı çok örselediler, kalfaydık bunu tam hissedemedik ama evlat merak etme, biz bu güzel adamı, kıymetli Cumhurbaşkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı onlara vermeyeceğiz, çünkü bu millet bugün usta olmuştur.' O gün söylenen sözlerin 15 Temmuz'da bir gerçeklik olarak karşımıza çıkacağını hiç düşünmezdim, hiç hissetmez, belki de o günden 15 Temmuz'u öngörebilmemiz mümkün olmazdı ama 1960 darbesinde yaşananlar, ondan sonra bu insanların düşükler, kuyruklar olarak nitelendirilmesi ve onların her bir evladının onlara ilgi duyan insanların, sevgi duyan insanların her bir bireyinin baskı ve zulüm içerisinde kalabilmesi, sanki toplumdan tecrit edilebilir bir noktaya iletilmesinin zaruri bir durum oluşturması, bu milletin karakterine sinmiştir. O gün belki de 'Bir daha asla' diyen bir tomurcuk bu milletin gönlünde ve kalbinde büyümüştür. Şimdi bize öteki dünyadan bakan ve oradan bu millet için, bu ülke için, devlet için hizmet edenler, her karşılaştığında bu ülkenin topraklarıyla, ülkesi hizmet sevgisiyle büyüyenler, bugün aziz milleti ve asil milletiyle gurur duyuyordur." diye konuştu.