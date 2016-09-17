  1. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajı

, 'in vefat yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Menderes'in milletin gönlünde silinmez izler bıraktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Adnan Menderes mesajı
, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Başbakanı 'in vefat yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında Menderes'in Türk siyasi hayatında ve milletin gönlünde silinmez izler bıraktığını belirterek, "Ülkemizin gelişmesinde, ilerlemesinde ve demokratikleşmesinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı Adnan Menderes, siyasi hayatımızda ve milletimizin gönlünde silinmez izler bırakmıştır. Türkiye'nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Başbakan Menderes, ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilecektir. Aramızdan ayrılışının 55. yıldönümünde Adnan Menderes'e Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarını ve milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 19:24
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