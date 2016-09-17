Erdoğan, mesajında Menderes'in Türk siyasi hayatında ve milletin gönlünde silinmez izler bıraktığını belirterek, "Ülkemizin gelişmesinde, ilerlemesinde ve demokratikleşmesinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı Adnan Menderes, siyasi hayatımızda ve milletimizin gönlünde silinmez izler bırakmıştır. Türkiye'nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Başbakan Menderes, ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilecektir. Aramızdan ayrılışının 55. yıldönümünde Adnan Menderes'e Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarını ve milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'in vefat yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Menderes'in milletin gönlünde silinmez izler bıraktığını bildirdi.
Erdoğan, mesajında Menderes'in Türk siyasi hayatında ve milletin gönlünde silinmez izler bıraktığını belirterek, "Ülkemizin gelişmesinde, ilerlemesinde ve demokratikleşmesinde önemli rol oynayan seçkin devlet adamı Adnan Menderes, siyasi hayatımızda ve milletimizin gönlünde silinmez izler bırakmıştır. Türkiye'nin demokrasi tarihine damga vuran mümtaz şahsiyetlerden biri olan merhum Başbakan Menderes, ülkemize ve milletimize hizmetleriyle her zaman hayırla yad edilecektir. Aramızdan ayrılışının 55. yıldönümünde Adnan Menderes'e Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarını ve milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Adnan Menderes
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