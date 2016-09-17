Şırnak'ta bulunan Cudi ve Gabar dağlarında, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bugün sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Operasyona Şırnak'tan kalkan Atak helikopterleri de havadan destek veriyor.
Şırnak'ın Cudi ve Gabar dağlarında tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bugün sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyonda Şırnak 23'üncü Jandarma Tümeni'nden kalkan çok sayıda helikopter, PKK'lıların bulunması muhtemel noktaları havadan bombaladı.
Atak ve Kobra taarruz helikopterlerinin belirli noktaları bombaladığı harekat kapsamında, Gabar Dağı'nda bulunan Seslice Tugayı'nın da Küpeli ve Görmeç bölgelerinde büyük bir operasyon başlattığı öğrenildi. Gabar Dağı'nda bulunan PKK kamplarına top ve havan atışları yapılırken, atışların yapıldığı bölgelerden duman yükseldiği görüldü.
Bu arada Cudi Dağı eteklerinde bulunan Hisar Taburu'ndan da operasyon kapsamında belirli noktalara tank atışları yapıldı. Hisar Taburu'nun atış yaptığı Tişimya bölgesi ve Cudi Dağı'nın yüksek noktalarında yangın çıktığı görülürken, aynı bölgede bulunan Kösreli ve Derebaşı bölgelerinin da Atak helikopterleri ile vurulduğu belirtildi.
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