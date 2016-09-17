İstanbul'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de bugün 11 teröristin öldürülüğü, 3 askerin şehit düştüğü operasyona ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Soylu, operasyona ilişkin, "Büyük bir mücadele sürüyor. Sabırla inşallah" dedi.
Bakan Soylu, Almanya ve İngiltere konsolosluklarına yönelik terör saldırısı istihbaratlarına ilişkin soru üzerine ise, "O konuda arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yapıyor" demekle yetindi.
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