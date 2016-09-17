Budak’ın katilleri böyle öldürüld

Hakkari Şemdinli'de PKK'lı teröristler tarafından öldürülen AK Partili siyasetçiAhmet Budak, dün toprağa verildi. Teröristlere karşı operasyonlar ise hız kesmedi. Şemdinli'de uzak tepelere kaçtıkları tespit edilen PKK'lı teröristler, topçu atışı ile ateş altına alındı. 5 terörist etkisizhale getirildi. Öldürülen PKK'lıların, Ahmet Budak'a saldırı düzenleyenler olduğu öğrenildi. HakkariÇukurca'daki operasyonlarda ise dün 3 terörist daha öldürüldü. Bugüne kadaretkisiz hale getirilenPKK'lı sayısı204'e yükseldi.
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