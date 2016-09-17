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Budak’ın katilleri böyle öldürüld

Budak’ın katilleri böyle öldürüld
Hakkari 'de PKK'lı teröristler tarafından öldürülen AK Partili siyasetçi Ahmet Budak, dün toprağa verildi. Teröristlere karşı operasyonlar ise hız kesmedi. Şemdinli'de uzak tepelere kaçtıkları tespit edilen PKK'lı teröristler, topçu atışı ile ateş altına alındı. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lıların, Ahmet Budak'a saldırı düzenleyenler olduğu öğrenildi. Hakkari Çukurca'daki operasyonlarda ise dün 3 terörist daha öldürüldü. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 204'e yükseldi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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