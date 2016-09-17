Bu mutluluk kısa sürdü

Samsun Çarşam'da denizde boğularak hayatını kaybeden Hidayet Atmaca (23), kardeşleri Celil Atmaca (17) ile Muhammet Atmaca (15) dün gözyaşları içerisinde Ayvacık İlçesi'nde toprağa verildi. 3 oğlunu kaybeden anne Asiye ve baba Ünal Atmaca cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. 2 aylık eşini kaybeden 20yaşındaki Emet Atmaca da ağıtlar yakarakgözyaşı döktü. Sağlık ekiplerinin müdahaleettiği genç kadın bayıldı. Eşi Hidayet Atmaca'nın ölmüne tanık olan genç kadının "Seni kandimden bile kıskandım. Şimdi kara toprak aldı seni" sözleri yürekleri dağladı.
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