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Bodrum alev alev

Bodrum alev alev
Bodrum'da çöplük alanda başlayıp, makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın, turistik ilçeyi duman altında bıraktı. Evlere 50 metre kadar yaklaşan yangına, ekipler müdahale etti. Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Ahmet Öztürk, "Bodrum-Milas Karayolu şu anda dumanlar altında, eğer rüzgar aniden yön değiştirirse çok büyük facia yaşanabilir" dedi.
  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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