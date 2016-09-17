Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım, Adnan Menderes'in idam edilişinin 55. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Adnan Menderes'in, Türkiye'nin daha müreffeh, daha demokratik, daha modern bir yapıya kavuşması yolunda tarihi dönüşüme öncülük eden önemli bir devlet adamı olduğunu belirten Yıldırım, "Milletimizin kalbinde müstesna bir yeri olan merhum Menderes'in demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığı cesur adımlar, bizler için yol gösterici olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Menderes'in, hayatını Türkiye'nin demokratikleşmesine ve kalkınmasına adadığına ve başbakanlığı döneminde de Türkiye'nin dünya ile bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"(Yeter söz milletin) cümlesini demokrasinin ve siyasetin şiarı haline getiren merhum Menderes, millete hizmet yolunda canını feda etmiş ve halkımızın gönlünde bir kahraman olarak yer almıştır. Milli iradeye darbe vurduktan sonra onu ve arkadaşlarını haksız ve gayrimeşru bir şekilde yargılayıp idamına onay veren vesayet odakları ise tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Milletimiz onları asla affetmeyecektir. "

Başbakan Yıldırım, yakın siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasında yer alan merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idamlarının 55. yılında rahmetle ve hürmetle anarak, " Bilvesile bütün demokrasi ve hukuk düşmanlarını telin ediyorum." ifadesini kullandı.