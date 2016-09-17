  1. Milli komedi

Bakan Soylu Tendürek'te

İçişleri Bakanı , terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlenen Tendürek Dağı Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarında incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu Tendürekte

İçişleri Bakanı , Tendürek Dağı'nda Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 korucu, 2 asker ve bir emekli köy korucusunun cenaze törenine katılmak amacıyla özel bir uçakla Ağrı'ya geldi.

Bakan Soylu, hava şartlarının kötü olması nedeniyle Doğubayazıt ilçesine karayoluyla gitti. Soylu, Tendürek Dağı Gökçebucak köyünde 10 şehidin verildiği mevkiye geçti.

Soylu, olay yerine geçmek için getirilen zırhlı aracı istemediğini belirtti. "Benim korucularım burada şehit oldu. Zırhlı araçla gitmem, normal araçla gideceğim." ifadelerini kullanan Soylu, normal bir araca bindi.

Bakan Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'e, burada, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Coşkun Sel tarafından olayın nasıl yaşandığına dair brifing verildi.

Soylu'ya, Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli ve diğer yetkililer de eşlik etti.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 09:58
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