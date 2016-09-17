Ana feryat

Antalya'da önceki gün 16 yaşındaki Yasin Burak Manastır, evinin önünde hareketsiz bulundu. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Manastır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dün çocuğunun cenazesini almak için Adli Tıp Morgu önüne giden gencin annesi Nuray Manastır sinir krizleri geçirdi. Manastır, "Arkadaşların burada sen neredesin. Sen bana kıyamazdın. O benim oğlum, ona ölüm yakışmıyor" diye feryat etti.