ABD:2 Almanya:1

Amerika ile Almanya arasında şirketler üzerinden süren ticari savaş yeni bir boyut kazandı. Daha önce ABD, Alman markası Volkswagen'e rekor miktarlarda cezalar kesince Almanya'da Amerikalı Apple'a ceza keserek karşılık vermişti. Savaşta üçüncü hamle ABD'den geldi. ABD'de kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle, 2008 küresel krizine neden olan finans kuruluşları arasında gösterilen Deutsche Bank'ın başı derde girdi. ABD Adalet Bakanlığı, bankaya 14 milyar dolar karşılığında davaları düşürmeyi teklif etti. Alman Deutsche Bank, bu tutarın o dönemde kullandırılan sorunlu kredilerden çok daha yüksek olduğunu ifade ederek, ödemeyi yapmayacağını söyledi. Müzakerelerin uzun süre devam etmesi bekleniyor. ABD'de faaliyet gösteren bankalar, krediyi geri ödeme gücü olmayan kişilere yüksek faizli konut kredileri satmakla, bu kredileri de 'mortgage'a dayalı yatırım araçlarına dönüştürüp risksiz ürünlermiş gibipazarlayıp yatırımcılara sunmaklasuçlanıyor. Adalet Bakanlığı Citigroup'a 2014'te 12 milyar dolar karşılığında uzlaşma teklif etmişti. 2013'te JP Morgan Chase 13 milyar dolar, Bank of America ise 16.7 milyar dolar ceza ödemişlerdi.
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