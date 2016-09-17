ABD'de faaliyet gösteren 150 kadar Türk-Amerikan derneğinin çatı kuruluşu olan Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nden, söz konusu oturumla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Temsilciler Meclisi'nin alt komitesindeki oturumda ortaya çıkan tablodan ve oturum başkanı California vekili Cumhuriyetçi Dana Rohrabacher'in tutumundan büyük bir rahatsızlık duyulduğu vurgulandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu iddia edilen Ahmet S. Yayla'nın oturuma katılımının son ana kadar gizlendiği belirtilen açıklamada, Yayla'nın ağzından FETÖ'cü bir bakış açısıyla 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmelerin "taraflı" bir şekilde ve "Türkiye aleyhinde" tartışıldığı kaydedildi.

TÜRK MİLLETİNİN "DARBE KARŞITI CESUR DURUŞUNA SALDIRILDI"

Oturumda 15 Temmuz gecesi yaşanan ve 240 kişinin şehit olmasına, 2 binin üzerinde kişinin yaralanmasına neden olan olayların tartışılmadığı, bunun yerine Türk milletinin "darbe karşıtı cesur duruşuna saldırıldığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, oturum başkanı Rohrabacher'in FETÖ elebaşı Gülen'e ilişkin "pozitif" yaklaşımına karşı, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı California vekili Cumhuriyetçi Ed Royce'un Twitter'dan yaptığı iki paylaşımla Türkiye'ye, Türk milletine ve demokrasisine destek verdiği vurgulandı.

ABD KONGRESİ'NDE "DARBE AMİGOLUĞU" YAPILMAMALIDIR

Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin açıklamasında, "Demokratik müttefik bir ülkedeki darbe girişimi için ABD Kongresi çatısı altında amigoluk yapılmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Alt komitenin kamuoyu çıkarına hareket etmediği ifade edilen açıklamada, oturumdaki tablonun zaten hassas olan Türk-Amerikan ilişkilerine de iyi hizmet etmediğinin altı çizildi.

14 Eylül Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler Alt Komitesi'nde, "15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Türkiye" konulu bir oturum gerçekleştirilmişti.

Oturuma Atlantik Konseyi'nden Aaron Stein, Amerikan İlerleme Merkezi'nden Alan Makovsky, Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Nina Ognianova ve Uluslararası Şiddet İçeren Aşırılıkları Çalışma Merkezi'nden Ahmet Sait Yayla katılmıştı.





YAYLA SON ANDA EKLENMİŞTİ

Alt komitenin internet sitesinde oturumdan birkaç saat öncesine kadar programa Stein, Makovsky ve Ognianova'nın katılacağı yazılıyken son dakikada Yayla'nın da eklendiği görülmüştü.

Sunumunda darbenin arkasında FETÖ elebaşı Gülen'in olmadığını savunan Yayla, Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişiminin arkasında olduğunu ima etmişti.

Oturuma ABD'den ve Türkiye'den çok sayıda tepki gelmiş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oturumda çizilen Türkiye tablosunun "kabul edilemez" olduğunu ve oturum başkanı Rohrabacher'in "taraflı" bir tutum sergilediğini vurgulamıştı.