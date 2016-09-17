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95’lik kartal

95’lik kartal
Ordu'da yaşayan 95 yaşındaki Ahmet Öztürk, gençliğinden bu yana gönül verdiği formasını üzerinden hiç çıkartmadı. Öztürk, her maçını yakından takip ettiği takımına sevgisini şu sözlerle anlattı: "Gençliğimde Ordu'ya gazeteler 5 günde bir gelirdi. Eski sayıları okurduk. Gazetelerde Beşiktaş'ın maçlarını takip ederdim. O zamandan beri bu takıma gönül verdim. Beşiktaş'ın efsanesi ise Süleyman Seba'dır."
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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