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35 kuruşa

35 kuruşa arazi
İsveç'in Vesterbotten bölgesindeki Norje kasabasında sahile yakın Hazine leri, kasabasının nüfusun azalmasını önlemek için 1 krona (yaklaşık 35 kuruş) satışa çıkarıldı fakat arazilere alıcı çıkmadı. Norje Belediye Emlak ve İstimlak Müdürü Elin Andersson, "İnşaat fiyatlarının yüksek olması nedeniyle, aileler para bulmak ya da bankadan borç almaktan çekiniyorlar. Bundan dolayı arazilerin satılmadığını tahmin ediyoruz." dedi. Nüfusu 2 bin 51 olan Norje kasabası, 'in kuzeyindeki Vesterbotten bölgesinde yer alıyor.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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