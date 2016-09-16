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Yol kesen 'lı teröristler yu etti

Yol kesen PKKlılar bir korucuyu şehit etti
'ın İlçesi'nde yol kesen 'lı teröristler minibüsünü durdurdukları geçici köy su Ali Ogün'ü etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Van- Çatak karayolunun 17'nci kilometresindeki Kaçit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çatak ilçe merkezinden Narlı Mahallesi'ne yolcu taşıyan geçici köy korucusu Ali Ogün yönetimindeki minibüs, PKK'lı teröristler tarafından durduruldu. Minibüstekileri silah tehdidiyle etkisiz hale getiren teröristler korucu Ali Oğün'ü yanlarına alıp götürdü. Kısa süre sonra silah sesinin geldiği yere giden köylüler korucu Ogün'ün cesediyle karşılaştı.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatırken, evli ve 2 çocuk babası şehit korucu Ali Ogün'ün cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 18:59
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