Van'ın Çatak İlçesi'nde yol kesen PKK'lı teröristler minibüsünü durdurdukları geçici köy korucusu Ali Ogün'ü şehit etti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Van- Çatak karayolunun 17'nci kilometresindeki Kaçit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çatak ilçe merkezinden Narlı Mahallesi'ne yolcu taşıyan geçici köy korucusu Ali Ogün yönetimindeki minibüs, PKK'lı teröristler tarafından durduruldu. Minibüstekileri silah tehdidiyle etkisiz hale getiren teröristler korucu Ali Oğün'ü yanlarına alıp götürdü. Kısa süre sonra silah sesinin geldiği yere giden köylüler korucu Ogün'ün cesediyle karşılaştı.
Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri kaçan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatırken, evli ve 2 çocuk babası şehit korucu Ali Ogün'ün cenazesi Çatak Devlet Hastanesi'ne getirildi.
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