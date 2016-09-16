Ummadık cevap!

Çorlu'da yaşayan Gökçe Kurt (35) 3 yıl önce boşandığı eşi Ali Kemal Tekin'in velayeti kendisinde olan oğlunu görev yaptığı Umman'a kaçırdığını iddia etti. Kurt 6 yıldır her gün acı çektiğini belirterek gözyaşı döktü. Umman Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ali Kemal Tekin ise eski eşinin suçlamalarına yanıt verdi. Tekin, 2009 yılında eşi ile boşanma davası açtıklarını ve bu süreçte oğlunu görmek için sürekli Malatya'ya gittiğini belirterek, "Umman'da iş buldum veayrılma aşamasında olaneşimin izni ile oğluma pasaportçıkardım. Oğlumu kaçırmamsöz konusu değil" dedi. "seni rezil ederim" Oğlunun yanında mahkeme kararıyla kaldığını ifade eden Tekin şöyle konuştu: "Eski eşim benden yüksek miktarda döviz talebinde bulundu. Kabul etmedim. O da beni rezil edeceğini söyledi. Eğer söylediği gibi gayri resmi bir durum varsa, mahkeme yolu açık. Kendisine hem annelik, hem babalık yapıyorum. Gerek fizyolojik olsun, gerek psikolojik olsun tamamen kendisine güvenli çevresiyle barışık sosyal bir çocuktur. Eski eşim istediği zaman ve istediği süre boyunca gelip oğlumu görebilir."
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