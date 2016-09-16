Türkleri tanıdı Müslüman oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir temizlik şirketinde denetmen olan Magdalena Chytra (32), 1 yıl önce burada Türk vatandaşı Emre Oğuz ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen Chytra ve Oğuz, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları televizyondan birlikte izledi. Darbeye direnenlerden etkilenen Chytra, İslamiyet'e ilgi duymaya başladı. Evlilik kararı alan Chytra ile Oğuz, düğün için Kastamonu'nun Abana ilçesine gitti. Burada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Ömer Şenel'in cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninde de gördüklerinden etkilenen Chytra, Oğuz'a Müslüman olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Abana Müftülüğüne başvuran Chytra, Müslüman oldu ve "Melda" adını aldı.
İSLAMİYET EŞİTLİĞİ VE İYİLİĞİ EMREDİYOR
Chytra, Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olmasının kendisini etkilediğini belirterek şunları söyledi: Türkiye'nin kimseyi dışlamaması, herkese eşit yaklaşması, İslamiyet'in de bunu emretmesi beni çok etkiledi. Burada insanlar vatanı için tankların önüne yattı, silahların üzerine koştu. Tüm bunların sadece iman gücüyle olduğunu gördüm ve Müslüman oldum.
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ne mutlu islamiyeti sectigi icin ahiretini kazandi evliliklerinde mutluluklar dilerim ALLAH mesut etsin
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